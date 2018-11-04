Boskovic’e büyük onur – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Boskovic’e büyük onur

    Boskovic’e büyük onur
    Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen "2018 Yılının Enleri" ödülleri verildi. Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Voleybol Galası'nda, 'nın genç oyuncusu Tijana Boskovic de ödüle layık görüldü. 21 yaşındaki Sırp voleybolcu, üst üste 2. kez "Yılın En İyi Kadın Voleybolcusu" ödülünün sahibi olarak büyük gurur yaşadı.
    1. 4.11.2018
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