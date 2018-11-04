Beylikdüzü, geri dönüş yaptı: 3-1 – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    , geri dönüş yaptı:

    <a href="/index/beylikduzu?id=a531ef71-8083-4268-b3b4-976950135355" class="" rel="tag">Beylikdüzü</a>, geri dönüş yaptı: <a href="/index/3-1?id=d2c72c14-763d-49c2-bf33-c1de69e6b83f" class="" rel="tag">3-1</a>
    , Sultanlar Ligi'ne yenilgiyle başladı. 'nü konuk eden mavi-beyazlılar, salondan 25-23, 16-25, 9-25 ve 18- 25'lik setlerle mağlup oldu. Günün son maçında ise Eczacıbaşı, Nilüfer Bld. deplasmanında 25-14, ve ile 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı.
    1. 4.11.2018
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