Aydın çok rahat: 3-o – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Aydın çok rahat: 3-o

    'nin yeni temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2018-19 sezonunun ilk haftasında evinde 'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada iyi bir performans ortaya koyan Aydın ekibi, 25-22, 25-20 ve 25-22'lik setlerle galibiyete uzandı. Aydın BŞB, 6 Kasım Salı günü Belediye'ye konuk olacak.

    Şampiyondan iyi start
    'nin son şampiyonu Vakıfbank, yeni sezonu da galibiyetle açtı. Karayolları'nı konuk eden sarı-siyahlılar, 3-2 kazanmayı başardı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk seti 23-25 kaybeden Vakıfbank, 25-15'le durumu eşitledi. 31-29 ile 2-1 geri düşen Başkent ekibi 25-13 ve 15-6'lık setlerle geri dönüş yaparak ilk haftayı galibiyetle kapatmayı başardı.
    1. 4.11.2018
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