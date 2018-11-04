Aydın çok rahat: 3-o
Şampiyondan iyi start
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, yeni sezonu da galibiyetle açtı. Karayolları'nı konuk eden sarı-siyahlılar, 3-2 kazanmayı başardı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk seti 23-25 kaybeden Vakıfbank, 25-15'le durumu eşitledi. 31-29 ile 2-1 geri düşen Başkent ekibi 25-13 ve 15-6'lık setlerle geri dönüş yaparak ilk haftayı galibiyetle kapatmayı başardı.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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