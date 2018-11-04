Aslan zorlanmadı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    zorlanmadı

    Aslan zorlanmadı

    Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında ’yi konuk eden sarı-kırmızılılar, 25-21, 23-25, 25-18 ve 25-21’lik setlerle kazanarak ilk galibiyetini elde etti

    Bayan Voleybol Takımı, 2018-2019 Voleybol Sezonu Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni galibiyetle açtı. Burhan Felek Spor Salonu'nda Belediye'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. 'un etkili servisleriyle birlikte sağlam bir takım savunması yapan , arka arkaya aldığı sayılarla ilk teknik molaya 12-5 öne girdi. Geri kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk seti 25-21 kazandı.

    MERYEM DAMGASI
    Karşılaşmanın ikinci setine iyi başlayan ve teknik molaya 12-10 üstün giren konuk ekip, seti de 25-23 önde tamamladı. Üçüncü seti 25-18'lik skorla üstün bitiren ev sahibi ekip, dördüncü sette de kontrolü elinden bırakmadı ve 25-21'lik skorla kazanarak sezona galibiyetle başladı. Meryem Boz'un 30 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Cursty Jackson ve Hande Baladin 16'şar sayıyla dikkat çekti. Galatasaray 2. hafta karşılaşmasında 6 Kasım Salı günü Karayolları'na konuk olacak.
    1. 4.11.2018
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