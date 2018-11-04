Aslan zorlanmadı
Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Çanakkale’yi konuk eden sarı-kırmızılılar, 25-21, 23-25, 25-18 ve 25-21’lik setlerle kazanarak ilk galibiyetini elde etti
MERYEM DAMGASI
Karşılaşmanın ikinci setine iyi başlayan ve teknik molaya 12-10 üstün giren konuk ekip, seti de 25-23 önde tamamladı. Üçüncü seti 25-18'lik skorla üstün bitiren ev sahibi ekip, dördüncü sette de kontrolü elinden bırakmadı ve 25-21'lik skorla kazanarak sezona galibiyetle başladı. Meryem Boz'un 30 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Cursty Jackson ve Hande Baladin 16'şar sayıyla dikkat çekti. Galatasaray 2. hafta karşılaşmasında 6 Kasım Salı günü Karayolları'na konuk olacak.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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