Sultanlar Ligi'nde sezon derbiyle başlıyor
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Sultanlar Ligi'nde sezon derbiyle başlıyor

    Sultanlar Ligi'nde sezon derbiyle başlıyor

    Voleybol 'nde sezonun açılış maçında ile yarın karşı karşıya gelecek

    Voleybol 'de 2018-2019 sezonu yarın yapılacak derbi maçla başlayacak.

    Sezonun ilk maçında , 'ı konuk edecek. Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 17.00'de başlayacak ve Spor'dan naklen yayımlanacak.

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk haftasının maç programı şöyle:

    Yarın:

    17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)

    3 Kasım Cumartesi:

    14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

    14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)

    15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY (Aydın )

    16.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

    17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA ( )

    1. 1.11.2018 10:58
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