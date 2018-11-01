Sultanlar Ligi'nde sezon derbiyle başlıyor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun açılış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'de 2018-2019 sezonu yarın yapılacak derbi maçla başlayacak.
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk haftasının maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Burhan Felek)
3 Kasım Cumartesi:
14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY (Aydın Mimar Sinan)
16.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Bursa Cengiz Göllü)
- 1.11.2018 10:58
-
Fikret Orman'dan taraftara flaş sözler!
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Taraftarla ugrasma GELDIGIN GIBI GIDERSIN. Ya da gitmek istiyorsun bahane üretiyorsun. Isini yap.
-
Bana kötü gün dost lazım!
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Sana AKLINI BASINA ALMAK LAZIM!!! O Kaf dagindan in yoksa bu taraftar indirmesini bilir.
-
Gary Medel uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
ozi defansa yönelik ortasahanın işi değil bunlar.oğuzhan efendinin işidir
Sultanlar Ligi'nde sezon derbiyle başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.