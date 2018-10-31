Voleybolda şampiyon Eczacıbaşı VitrA oldu
Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank'ı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.
2018-2019 Kadınlar Voleybol Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu.
Ankara'da bulunan TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan ve 6 bin kişinin izlediği karşılaşmada Vakıfbank'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı üçüncü kez müzesine götürdü.
Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk seti 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-22 alarak setlerde durumu 1-1 yaptı. Üçüncü ve dördüncü sette de zaman zaman skor üstünlüğünü kaybetse de rakibine kıyasla daha iyi bir performans sergileyen Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti 25-17, dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.
NESLİHAN'A PLAKET
Öte yandan Milli takımlarda uzun yıllar görev alan, Türk voleyboluna damga vuran Neslihan Demir Güler'e Türk sporuna ve voleyboluna katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası müsabakası öncesinde tüm tribünlerden büyük alkış alarak sahaya gelen Neslihan, her iki takım oyuncularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Daha sonra TVF Başkanı Üstündağ, aktif voleybol kariyerini noktalamasından dolayı Neslihan Demir Güler'e, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank takımı oyuncuları tarafından imzalanan Neslihan'a ait A Milli Takım Forması, plaket ve çiçek takdim etti.
- 31.10.2018 20:44
- Güncelleme: 31.10.2018 21:07
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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