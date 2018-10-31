Kupa sahibini buluyor – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Kupa sahibini buluyor

    Kupa sahibini buluyor
    Voleybolda 2018 Kadınlar Şampiyonlar Kupası, bugün sahibini bulacak. Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı, TVF Başkent Salonu'nda 18.30'da kapışacak
    1. 31.10.2018
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