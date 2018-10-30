Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor
Voleybolda 2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak
Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA, Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.
- 30.10.2018 09:57
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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