Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

    Voleybolda Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor

    Voleybolda 2018 Kadınlar Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak

    Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve 'i kazanan VakıfBank ile Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

    TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.30'da başlayacak.

    1. 30.10.2018 09:57
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