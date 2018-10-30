İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında yarın Yunanistan ekibi PAOK'u konuk edecek
Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Turuncu-lacivertli ekip, ilk karşılaşmada deplasmanda Yunanistan temsilcisine 3-2 kaybetmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını 3-0 veya 3-1 kazanırsa grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Türk temsilcisi, rakibini 3-2 mağlup ederse, tur atlayacak takım maçın ardından oynanacak altın set ile belli olacak.
- 30.10.2018 10:28
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
İstanbul Büyükşehir Belediyepor, PAOK'u konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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