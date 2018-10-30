İstanbul Büyükşehir Belediyepor, PAOK'u konuk ediyor
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Büyükşehir Belediyepor, 'u konuk ediyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyepor, PAOK'u konuk ediyor

    Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında yarın ekibi 'u konuk edecek

    Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

    Turuncu-lacivertli ekip, ilk karşılaşmada deplasmanda temsilcisine 3-2 kaybetmişti. Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçını 3-0 veya 3-1 kazanırsa grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Türk temsilcisi, rakibini 3-2 mağlup ederse, tur atlayacak takım maçın ardından oynanacak altın set ile belli olacak.

    1. 30.10.2018 10:28
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