Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Halkbank'ın milli pasörü Aslıhan Kılıç, genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün altyapısından yetişen sporcuların ağırlıklı olduğu bir kadroları bulunduğunu aktararak, "Bu kadronun amacı, her zamanki gibi Avrupa yolunda ilerlemek. Ülkemizi, camiamızı yurt dışında başarıyla temsil etmek en önemli hedeflerimiz arasında. Bu hedefe yönelik olarak önümüzdeki ilk engel Beylikdüzü. Onlara saygı duyuyoruz ama Ankara'da 3 puan alarak lige de iyi başlangıç yapmak arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Avantajlarını kemik kadro yapısı ve birbirini tamamlayan takım kimyası olarak nitelendiren milli sporcu, "Umarım bu avantajı sonuna kadar kullanırız. Birkaç yıldır altyapıdan birlikte yetiştiğimiz arkadaşlarımızla bir arada oynuyoruz. Birbirini iyi tanıyan, başarıyı isteyen, genç bir takım olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk düdüğün çalmasını dört gözle bekliyoruz. Bu sezonu biraz erken açtık. Oldukça yorucu olsa da iyi bir hazırlık periyodu geçirdik. Bu sezonun geçtiğimiz yıldan daha zor geçeceğini biliyoruz. Zorlu lig mücadelesinde geride kalmamak adına çok çalıştık. Sabırsızlıkla Beylikdüzü ile yapacağımız puan mücadelesini bekliyoruz. Umarım camiamıza yakışır bir sezon yaşarız." şeklinde görüş belirtti.

Yeni sezonda ilk olarak geçen seneki lig sıralamasında bulundukları yeri daha yukarı çıkarmak istediklerine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Servis, manşet, pas gibi tüm disiplinlerde adımı daha yukarılara yazdırmak istiyorum. Takımı mümkün olduğunca üst sıralara taşımak için elimden geleni yapacağım. Ayrıca bu sene Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosunda yer almak istiyorum."