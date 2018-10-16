Büyükşehir’in Efeleri seriyi buldu
TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu üçüncü hafta maçında, deplasmanda Bigadiç Belediyesi’ni 3-1 mağlup etti.
Bigadiç Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın, ilk seti hayli çekişmeli geçti. Bursa Büyükşehir Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla setin hemen ilk dakikalarında skoru 5-2 yaptı. Bu skorun ardından yeşil-beyazlıların defans hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi Bigadiç Belediyesi teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file üstünde hakimiyeti yeniden eline alan Bursa ekibi önce 13-13 ile skoru eşitledi ardından seti 25-21 önde geçti (1-0). Maçın ikinci setine de iyi başlayan yeşil-beyazlılar aradaki sayı farkını çok açamasa da bu seti 25-22 önde geçerek setlerde skoru 2-0 yaptı.
İnatçı oyununu maçın üçüncü setinde de ortaya koyan Bigadiç Belediyesi, bu seti 25-21 önde tamamlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un etkili hücumları dördüncü sette ev sahibi takımın ümitlerini kırdı. Bu seti 25-12 önde tamamlamayı başaran yeşil-beyazlılar, maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu dördüncü haftasında, evinde TFL Altekma takımını konuk edecek. 20 Ekim Cuma günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:30'da başlayacak.
- 16.10.2018 17:49
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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