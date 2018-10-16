Büyükşehir’in Efeleri seriyi buldu – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Büyükşehir’in Efeleri seriyi buldu

    Büyükşehir’in Efeleri seriyi buldu

    TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden , A Grubu üçüncü hafta maçında, deplasmanda Bigadiç Belediyesi’ni 3-1 mağlup etti.

    Bu sezon Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Erkek Voleybol takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu üçüncü maçında, Balıkesir deplasmanında Bigadiç Belediyesi'ne konuk oldu. Büyükşehir'in Efeleri karşılaşmayı 25/21, 25/22, 21/25, 25/12 setlerle 3-1 kazanmayı bildi.
    Bigadiç Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın, ilk seti hayli çekişmeli geçti. Büyükşehir Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla setin hemen ilk dakikalarında skoru 5-2 yaptı. Bu skorun ardından yeşil-beyazlıların defans hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi Bigadiç Belediyesi teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file üstünde hakimiyeti yeniden eline alan ekibi önce 13-13 ile skoru eşitledi ardından seti 25-21 önde geçti (1-0). Maçın ikinci setine de iyi başlayan yeşil-beyazlılar aradaki sayı farkını çok açamasa da bu seti 25-22 önde geçerek setlerde skoru 2-0 yaptı.
    İnatçı oyununu maçın üçüncü setinde de ortaya koyan Bigadiç Belediyesi, bu seti 25-21 önde tamamlarken, 'un etkili hücumları dördüncü sette ev sahibi takımın ümitlerini kırdı. Bu seti 25-12 önde tamamlamayı başaran yeşil-beyazlılar, maçtan 3-1 galip ayrıldı.
    Bu sonuçla ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu dördüncü haftasında, evinde TFL Altekma takımını konuk edecek. 20 Ekim Cuma günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14:30'da başlayacak.
    1. 16.10.2018 17:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Büyükşehir’in Efeleri seriyi buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN