Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle veda etti
Japonya’da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. Turdaki dördüncü ve son maçında bugün Tayland’ı 3-1 mağlup etti.
Milliler, Tayland karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium'da oynanan mücadelede rakibini 22-25, 25-20, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Milliler, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Turu'ndaki ikinci galibiyetine imza attı. Filenin Sultanları, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grubunu ise; 15 puanla 5. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.
Salon: Municipal Central Gymnasium
Hakemler: Denny Lassi (Dominik Cum.), Anderson Caçador (Brezilya)
Türkiye: Hande xx, Meliha xx, Eda xx, Zehra xx, Cansu xx, Meryem xx, Simge xx (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
Tayland: Sittirak xx, Apinyapong xx, Kanthong xx, Nuekjang xx, Thinkaow xx, Guedpard xx, Pannoy xx (L), Pairoj xx (L) (Kamlangmak, Tomkom,Chatchu-On Moksri)
Setler: 22-25, 25-20, 25-22, 25-20
- 11.10.2018 09:36
- Güncelleme: 11.10.2018 10:04
-
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
-
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
-
Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.