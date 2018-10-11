Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvası için Polonya'ya gidiyor
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , hazırlık turnuvası için Polonya'ya gidiyor

    Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvası için Polonya'ya gidiyor

    2018-2019 sezonu hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Voleybol Takımı, 'Developres Kupası' adıyla düzenlenecek olan organizasyona katılmak için Polonya’ya yolculuk etti.

    12-14 Ekim tarihlerinde, Developres SkyRes Rzeszow ekibinin ev sahipliği yapacağı turnuvada, turuncu-beyazlıların yanı sıra, Romanya'dan CSM ve 'dan Dresdner takımları da yer alacak.


    Sezon hazırlıklarını milli takımlardaki oyuncularından eksik olarak sürdüren ekibinde, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Gamze Kılıç, Dilara Bağcı, Merve Atlıer ve altyapıdan Damla Tokman ile Doğa Topçiçek bulunuyor.
    Turnuvanın programı ise şöyle:

    12 Ekim 2018
    18.00 CSM Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı VitrA
    20.00 Developres SkyRes Rzeszw - Dresdner SC

    13 Ekim 2018
    18.00 Dresdner SC - Eczacıbaşı VitrA
    20.00 Developres SkyRes Rzeszw - CSM Volei Alba Blaj

    14 Ekim 2018
    14.00 CSM Volei Alba Blaj - Dresdner SC
    16.00 Developres SkyRes Rzeszw - Eczacıbaşı VitrA

    1. 11.10.2018 10:14
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