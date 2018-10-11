Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvası için Polonya'ya gidiyor
2018-2019 sezonu hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 'Developres Kupası' adıyla düzenlenecek olan organizasyona katılmak için Polonya’ya yolculuk etti.
12-14 Ekim tarihlerinde, Developres SkyRes Rzeszow ekibinin ev sahipliği yapacağı turnuvada, turuncu-beyazlıların yanı sıra, Romanya'dan CSM Volei Alba Blaj ve Almanya'dan Dresdner SC takımları da yer alacak.
Sezon hazırlıklarını milli takımlardaki oyuncularından eksik olarak sürdüren Eczacıbaşı VitrA ekibinde, Büşra Kılıçlı, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Gamze Kılıç, Dilara Bağcı, Merve Atlıer ve altyapıdan Damla Tokman ile Doğa Topçiçek bulunuyor.
Turnuvanın programı ise şöyle:
12 Ekim 2018
18.00 CSM Volei Alba Blaj - Eczacıbaşı VitrA
20.00 Developres SkyRes Rzeszw - Dresdner SC
13 Ekim 2018
18.00 Dresdner SC - Eczacıbaşı VitrA
20.00 Developres SkyRes Rzeszw - CSM Volei Alba Blaj
14 Ekim 2018
14.00 CSM Volei Alba Blaj - Dresdner SC
16.00 Developres SkyRes Rzeszw - Eczacıbaşı VitrA
- 11.10.2018 10:14
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
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