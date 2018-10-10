Antalya derbisi Antalyaspor'un
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Antalya derbisi 'un

    Antalya derbisi Antalyaspor'un

    TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde , Kepez Belediyespor'u 3- 0 mağlup etti.

    Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden , ligin 2'nci haftasında 'ni 3-0 mağlup etti. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Antalyaspor, ilk seti 25-18 kazandı. 2'nci sette de iyi başlayan kırmızı-beyazlı takım, rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve bu seti 25-17 geçerek 2-0 üstünlük sağladı.

    Karşılaşmanın 3'üncü seti ise oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi Kepez Belediyesi zaman zaman 2 sayı üstünlük sağlasa da kırmızı-beyazlı ekip seti vermedi. Antalyaspor bu seti 27-25 tamamlayarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Sezonun ilk maçında Söke Voleybol takımını da 3-0 yenen Antalyaspor, ligin 3. haftasında 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Antalya Spor Salonu'nda 'u ağırlayacak.

    1. 10.10.2018 16:40
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