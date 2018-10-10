Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, ligin 2'nci haftasında Kepez Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Antalyaspor, ilk seti 25-18 kazandı. 2'nci sette de iyi başlayan kırmızı-beyazlı takım, rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve bu seti 25-17 geçerek 2-0 üstünlük sağladı.

Karşılaşmanın 3'üncü seti ise oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi Kepez Belediyesi zaman zaman 2 sayı üstünlük sağlasa da kırmızı-beyazlı ekip seti vermedi. Antalyaspor bu seti 27-25 tamamlayarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Söke Voleybol takımını da 3-0 yenen Antalyaspor, ligin 3. haftasında 14 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Antalya Spor Salonu'nda Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak.