Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımıyla karşılaşacak.

Finlandiya'nın Sastamala kentinde bulunan Vexve Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak. Bu müsabakanın rövanşı, 17 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Her iki maç sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibine puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2. tura yazdıracak.

Turu geçecek olan ekip, VRCK Kazincbarcika (Macaristan)-PAOK (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.