Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1. tur ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Ford Store Levoranta'ya konuk olacak
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımıyla karşılaşacak.
Finlandiya'nın Sastamala kentinde bulunan Vexve Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak. Bu müsabakanın rövanşı, 17 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Her iki maç sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibine puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2. tura yazdıracak.
Turu geçecek olan ekip, VRCK Kazincbarcika (Macaristan)-PAOK (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
- 9.10.2018 11:12
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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