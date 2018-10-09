İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1. tur ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Ford Store Levoranta'ya konuk olacak
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

    Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

    Büyükşehir Belediyespor, 1. tur ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi 'ya konuk olacak

    Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur ilk maçında Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Finlandiya'nın takımıyla karşılaşacak.

    Finlandiya'nın Sastamala kentinde bulunan Vexve Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak. Bu müsabakanın rövanşı, 17 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Her iki maç sonunda , rakibine puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2. tura yazdıracak.

    Turu geçecek olan ekip, VRCK Kazincbarcika ()-PAOK () eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

    1. 9.10.2018 11:12
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