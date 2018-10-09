Sultanlar’dan veda – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Sultanlar’dan veda

    Sultanlar’dan veda

    Dünya Şampiyonası’nda dün ile karşılaşan , rakibine boyun eğdi, ikinci turda gruptan çıkma şansını yitirdi

    'da devam eden Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün hüsran yaşadık. 2. turdaki ikinci maçında ile karşılaşan , rakibinden set alamadı. karşısında 21-25, 17-25 ve 18-25'lik setlerle salondan 3-0 yenik ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma şansını da kaybetti. İlk maçta da 'ya yenilen ve 2'de 0 çeken Filenin Sultanları, yarın 04.40'ta ile prestij maçına çıkacak.

    1. 9.10.2018
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