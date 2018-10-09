Sultanlar’dan veda

Japonya'da devam eden Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün hüsran yaşadık. 2. turdaki ikinci maçında ABD ile karşılaşan Milli Takım, rakibinden set alamadı. ABD karşısında 21-25, 17-25 ve 18-25'lik setlerle salondan 3-0 yenik ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma şansını da kaybetti. İlk maçta da Rusya'ya yenilen ve 2'de 0 çeken Filenin Sultanları, yarın 04.40'ta Azerbaycan ile prestij maçına çıkacak.