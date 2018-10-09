Sultanlar’dan veda
Dünya Şampiyonası’nda dün ABD ile karşılaşan Milli Takım, rakibine boyun eğdi, ikinci turda gruptan çıkma şansını yitirdi
Japonya'da devam eden Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dün hüsran yaşadık. 2. turdaki ikinci maçında ABD ile karşılaşan Milli Takım, rakibinden set alamadı. ABD karşısında 21-25, 17-25 ve 18-25'lik setlerle salondan 3-0 yenik ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, gruptan çıkma şansını da kaybetti. İlk maçta da Rusya'ya yenilen ve 2'de 0 çeken Filenin Sultanları, yarın 04.40'ta Azerbaycan ile prestij maçına çıkacak.
- 9.10.2018
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Bedoo Feneri kurtarmak için varı bile bozdunuz helal size
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TFF'den 'VAR' açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Kurt Bizlerde bu aciklamayi yidik
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Çirkin görüntüler
Toplam 2
Yorum
OLÇAY BURSA OLAYINDAN SONRA ..,BU OLAYDA BİR ÖZÜR İLE KAPATILACAKMI..? NEREDE BU CEZA SİSTEMİ NEREDE BU KANUN VE YASALAR..?
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