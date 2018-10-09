Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, lige yenilgiyle başladı. Turuncu yeşilli ekip, 1. hafta maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Büyükşehir voleybolda sezona yenilgiyle başladı

    Büyükşehir voleybolda sezona yenilgiyle başladı

    Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden , lige yenilgiyle başladı. Turuncu yeşilli ekip, 1. hafta maçında deplasmanda Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

    ekibi sezonun ilk haftasında Belediyespor ile Hatay'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Hatay ilk sette 25-19, ikinci sette yine 25-19'luk üstünlük kururken, Malatya ekibi ise üçüncü seti 25-22 önde tamamladı. Son sette rakibine 25-18 üstünlük kuran Hatay maçı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

    Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 2. haftasında 13 Ekim Cumartesi günü Malatya'da Kuzey Enerji ile karşılaşacak.

    1. 9.10.2018 10:58
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