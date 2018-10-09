Büyükşehir voleybolda sezona yenilgiyle başladı
Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, lige yenilgiyle başladı. Turuncu yeşilli ekip, 1. hafta maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Malatya ekibi sezonun ilk haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Hatay'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım Hatay Büyükşehir Belediyespor ilk sette 25-19, ikinci sette yine 25-19'luk üstünlük kururken, Malatya ekibi ise üçüncü seti 25-22 önde tamamladı. Son sette rakibine 25-18 üstünlük kuran Hatay maçı 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 2. haftasında 13 Ekim Cumartesi günü Malatya'da Kuzey Enerji Gümüşhane Torul ile karşılaşacak.
- 9.10.2018 10:58
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
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