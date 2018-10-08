Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Şampiyonlar Kupası başkentte sahibini bulacak

    Şampiyonlar Kupası başkentte sahibini bulacak

    Voleybolda 2018 Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.

    Voleybolda 2018 Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.

    2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi şampiyonu ile Kupa Voley'de ikinci olan Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

    TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

    1. 8.10.2018 09:50
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