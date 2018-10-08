Şampiyonlar Kupası başkentte sahibini bulacak
Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.
Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.
2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley'de ikinci olan Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.
- 8.10.2018 09:50
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40.yılık fener bahçeliyim merak etme başkan busene fener bahçeyi yenmeyeni takım saymıyorlar sivas 3. fb 0
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İsyan ettiren pozisyonlar!
Toplam 13
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Osmanlı Kartalı Pozisyona penaltı veren ümit özkürt, uğur ve erman toroğlu. Aldığınız paralar size ilaç parası olur inşallah, ahlaksızlar.
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