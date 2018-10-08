Balkan Kupası’nda şampiyon Ziraat!
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 2018 Balkan Kupası’nda şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı kazandı.
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, 2018 Balkan Kupası'nda şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, Ziraat Bankası ile ev sahibi ülkeden Hebar takımı karşılaştı.
Vasil Levski Salonu'nda oynanan mücadeleyi, 17-25, 25-22, 21-25, 25-18 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Ziraat Bankası, şampiyon oldu ve CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etti.
Ziraat Bankası, CEV Challenge Kupası eleme turunda Kosova ekibi Luboteni ile eşleşti. İlk karşılaşmalar 6-8 Kasım, rövanşları ise 13-15 Kasım tarihlerinde oynanacak.
- 8.10.2018 17:17
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