A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur F Grubu ikinci maçında ABD'ye 3-0 yenildi.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    2018 Kadınlar

    2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 'nda 2. tur F ikinci maçında 'ye 3-0 yenildi.

    'da devam eden organizasyonda , Osaka kentindeki Belediye Merkez Spor Salonu'nda ile karşılaştı.

    Milliler, rakibine 25-21, 25-17 ve 25-18'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. A , ikinci tur ilk maçında da 'ya 3-0 yenilmişti.

    Türkiye, 2. tur F 'ndaki üçüncü maçında 10 Ekim Çarşamba günü TSİ 04.40'ta ile karşılaşacak.

    1. 8.10.2018 10:03
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