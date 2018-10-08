Japonya'da devam eden organizasyonda Türkiye, Osaka kentindeki Belediye Merkez Spor Salonu'nda ABD ile karşılaştı.

Milliler, rakibine 25-21, 25-17 ve 25-18'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi. A Milli Takım, ikinci tur ilk maçında da Rusya'ya 3-0 yenilmişti.

Türkiye, 2. tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında 10 Ekim Çarşamba günü TSİ 04.40'ta Azerbaycan ile karşılaşacak.