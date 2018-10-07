Sultanlar, tarih yazmak istiyor
Milliler, Dünya Şampiyonası 2. Tur ilk maçında Rusya ile mücadele edecek
Japonya'da düzenlenen Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, ilk turda yer aldığı B Grubu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 3. sırada tamamladı ve 2. tura yükseldi. F Grubu'nda yer alacak milliler, ilk maçında bugün saat 04.40'ta Rusya ile karşılaşacak. Ayrıca ABD, Tayland, Azerbaycan, İtalya, Çin ve Bulgaristan ile eşleşen Filenin Sultanları, bir önceki turda karşılaştığı için İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak. İlk turda aldığı 9 puanı bu gruba taşıyan ve 6. sıradan F Grubu'na giriş yapan milliler ilk 3'e girerse 3. Tur vizesi elde edecek.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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