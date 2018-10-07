Sultanlar, tarih yazmak istiyor – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Sultanlar, tarih yazmak istiyor

    Sultanlar, tarih yazmak istiyor

    Milliler, Dünya Şampiyonası 2. Tur ilk maçında ile mücadele edecek

    'da düzenlenen Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Bayan , ilk turda yer aldığı B Grubu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 3. sırada tamamladı ve 2. tura yükseldi. F Grubu'nda yer alacak milliler, ilk maçında bugün saat 04.40'ta ile karşılaşacak. Ayrıca ABD, Tayland, , , ve ile eşleşen Filenin Sultanları, bir önceki turda karşılaştığı için , ve ile maç yapmayacak. İlk turda aldığı 9 puanı bu gruba taşıyan ve 6. sıradan F Grubu'na giriş yapan milliler ilk 3'e girerse 3. Tur vizesi elde edecek.

    1. 7.10.2018
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