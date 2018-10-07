Sultanlar, tarih yazmak istiyor

Japonya'da düzenlenen Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, ilk turda yer aldığı B Grubu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 3. sırada tamamladı ve 2. tura yükseldi. F Grubu'nda yer alacak milliler, ilk maçında bugün saat 04.40'ta Rusya ile karşılaşacak. Ayrıca ABD, Tayland, Azerbaycan, İtalya, Çin ve Bulgaristan ile eşleşen Filenin Sultanları, bir önceki turda karşılaştığı için İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak. İlk turda aldığı 9 puanı bu gruba taşıyan ve 6. sıradan F Grubu'na giriş yapan milliler ilk 3'e girerse 3. Tur vizesi elde edecek.