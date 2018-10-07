Çok özel olacak
Başkent ekibinin yeni yıldızı, “İmzayı atmadan önce de Türkiye ligini takip ediyordum. Bu ligde oynamak benim için gerçekten çok özel olacak” dedi
Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası'nın yeni transferi Farhad Ghaemi, yeni macerasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İranlı oyuncu, "Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alıyor. İmzayı atmadar önce de Türkiye ligini yakından takip ediyordum. Ziraat Bankası da bu ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Türkiye liginde oynamak benim için gerçekten çok özel olacak" diye konuştu.
ÇABUK ALIŞIRIM
Farhad Ghaemi yaptığı açıklamada, Türkiye'ye çabuk alışacağını düşündüğünü belirterek, "Türkler, İran halkı gibi güler yüzlü, sıcak davranışları olan insanlar. İnsanlara karşı yardımcı olmayı seviyorlar. İran halkına çok benziyorlar. Özellikle yemeklerimiz ve tatlarımız birbirine çok benziyor" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, Ziraat Bankası'nın Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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