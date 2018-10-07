Çok özel olacak – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
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    Çok özel olacak

    Çok özel olacak

    Başkent ekibinin yeni yıldızı, “ atmadan önce de ligini takip ediyordum. Bu ligde oynamak benim için gerçekten çok özel olacak” dedi

    Efeler Ligi ekiplerinden 'nın yeni transferi , yeni macerasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İranlı oyuncu, " Ligi, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alıyor. atmadar önce de ligini yakından takip ediyordum. da bu ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Türkiye liginde oynamak benim için gerçekten çok özel olacak" diye konuştu.

    ÇABUK ALIŞIRIM
    yaptığı açıklamada, Türkiye'ye çabuk alışacağını düşündüğünü belirterek, "Türkler, halkı gibi güler yüzlü, sıcak davranışları olan insanlar. İnsanlara karşı yardımcı olmayı seviyorlar. halkına çok benziyorlar. Özellikle yemeklerimiz ve tatlarımız birbirine çok benziyor" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, Ziraat Bankası'nın 'da düzenlenecek 'nda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

    1. 7.10.2018
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