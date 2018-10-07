Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası'nın yeni transferi Farhad Ghaemi, yeni macerasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İranlı oyuncu, "Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında yer alıyor. İmzayı atmadar önce de Türkiye ligini yakından takip ediyordum. Ziraat Bankası da bu ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Türkiye liginde oynamak benim için gerçekten çok özel olacak" diye konuştu.



ÇABUK ALIŞIRIM

Farhad Ghaemi yaptığı açıklamada, Türkiye'ye çabuk alışacağını düşündüğünü belirterek, "Türkler, İran halkı gibi güler yüzlü, sıcak davranışları olan insanlar. İnsanlara karşı yardımcı olmayı seviyorlar. İran halkına çok benziyorlar. Özellikle yemeklerimiz ve tatlarımız birbirine çok benziyor" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, Ziraat Bankası'nın Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.