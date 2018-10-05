Voleybolda kadın millilerin maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2018 FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki maç programı belirlendi
Japonya'da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tura yükselen A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nun maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk turunda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle yer aldığı B Grubu'nu 9 puanla 3. sırada tamamlayan milli takım, ikinci turda, C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan ABD, Rusya, Tayland ve Azerbaycan'ın yanı sıra İtalya, Çin ve Bulgaristan ile eşleşti.
Milliler, statü gereği bu grupta bir önceki turda karşılaştığı İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak.
İlk turda alınan puanlar bu tura taşınırken, Türkiye, F Grubu'na 9 puanla 6. sırada başlayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grupta ilk 3'e girecek takımlar, 3. tura yükselecek.
Milli takım, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Belediye Merkez Spor Salonu'nda 7-11 Ekim tarihlerinde oynayacak.
F Grubu'nda oluşan puan durumu ve maç programı (TSİ) şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|M
|P
|1
|İTALYA
|5
|5
|0
|15
|2
|ABD
|5
|5
|0
|13
|3
|ÇİN
|5
|4
|1
|12
|4
|RUSYA
|5
|4
|1
|12
|5
|TAYLAND
|5
|3
|2
|10
|6
|TÜRKİYE
|5
|3
|2
|9
|7
|AZERBAYCAN
|5
|2
|3
|6
|8
|BULGARİSTAN
|5
|2
|3
|6
- Program
7 Ekim Pazar: 04.40 / Türkiye-Rusya
8 Ekim Pazartesi: 07.25 / Türkiye-ABD
10 Ekim Çarşamba: 04.40 / Türkiye-Azerbaycan
11 Ekim Perşembe: 07.25 / Türkiye-Tayland?a
- 5.10.2018 11:39
- Güncelleme: 5.10.2018 11:45
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
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