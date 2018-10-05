Voleybolda kadın millilerin maç programı belli oldu
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Voleybolda kadın millilerin maç programı belli oldu

    Voleybolda kadın millilerin maç programı belli oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2018 Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki maç programı belirlendi

    'da devam eden 2018 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tura yükselen A 'ın yer aldığı F Grubu'nun maç programı belli oldu.

    Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk turunda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle yer aldığı B Grubu'nu 9 puanla 3. sırada tamamlayan milli takım, ikinci turda, C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan , , Tayland ve 'ın yanı sıra , ve ile eşleşti.

    Milliler, statü gereği bu grupta bir önceki turda karşılaştığı İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak.

    İlk turda alınan puanlar bu tura taşınırken, Türkiye, F Grubu'na 9 puanla 6. sırada başlayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grupta ilk 3'e girecek takımlar, 3. tura yükselecek.

    Milli takım, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Belediye Merkez Spor Salonu'nda 7-11 Ekim tarihlerinde oynayacak.

    F Grubu'nda oluşan puan durumu ve maç programı (TSİ) şöyle:

    TAKIM O G M P
    1 İTALYA 5 5 0 15
    2 ABD 5 5 0 13
    3 ÇİN 5 4 1 12
    4 RUSYA 5 4 1 12
    5 TAYLAND 5 3 2 10
    6 TÜRKİYE 5 3 2 9
    7 AZERBAYCAN 5 2 3 6
    8 BULGARİSTAN 5 2 3 6

    - Program

    7 Ekim Pazar: 04.40 / Türkiye-Rusya

    8 Ekim Pazartesi: 07.25 / Türkiye-ABD

    10 Ekim Çarşamba: 04.40 / Türkiye-Azerbaycan

    11 Ekim Perşembe: 07.25 / Türkiye-Tayland?a

    1. 5.10.2018 11:39
    2. Güncelleme: 5.10.2018 11:45
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