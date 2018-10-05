Voleybolda kadın millilerin maç programı belli oldu

Japonya'da devam eden 2018 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2. tura yükselen A Milli Takım'ın yer aldığı F Grubu'nun maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk turunda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle yer aldığı B Grubu'nu 9 puanla 3. sırada tamamlayan milli takım, ikinci turda, C Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan ABD, Rusya, Tayland ve Azerbaycan'ın yanı sıra İtalya, Çin ve Bulgaristan ile eşleşti.

Milliler, statü gereği bu grupta bir önceki turda karşılaştığı İtalya, Çin ve Bulgaristan ile maç yapmayacak.

İlk turda alınan puanlar bu tura taşınırken, Türkiye, F Grubu'na 9 puanla 6. sırada başlayacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından grupta ilk 3'e girecek takımlar, 3. tura yükselecek.

Milli takım, F Grubu'ndaki karşılaşmalarını Osaka şehrindeki Belediye Merkez Spor Salonu'nda 7-11 Ekim tarihlerinde oynayacak.

F Grubu'nda oluşan puan durumu ve maç programı (TSİ) şöyle:

TAKIM O G M P 1 İTALYA 5 5 0 15 2 ABD 5 5 0 13 3 ÇİN 5 4 1 12 4 RUSYA 5 4 1 12 5 TAYLAND 5 3 2 10 6 TÜRKİYE 5 3 2 9 7 AZERBAYCAN 5 2 3 6 8 BULGARİSTAN 5 2 3 6

- Program

7 Ekim Pazar: 04.40 / Türkiye-Rusya

8 Ekim Pazartesi: 07.25 / Türkiye-ABD

10 Ekim Çarşamba: 04.40 / Türkiye-Azerbaycan

11 Ekim Perşembe: 07.25 / Türkiye-Tayland?a