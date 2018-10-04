Kadın Milli Voleybol Takımı Küba'yı mağlup etti!
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Kadın Milli Voleybol Takımı'mız Küba'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Küba'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Ayrıntılar az sonra...
- 4.10.2018 12:01
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Penaltı isyanı!
Toplam 1
Yorum
taraftar Ülkemizdeki G.S düşmanları kına yakmışlardır
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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