Kadın Milli Voleybol Takımı Küba'yı mağlup etti!
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Küba'yı mağlup etti!

    Kadın Milli Voleybol Takımı Küba'yı mağlup etti!

    'nda 'mız Küba'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

    'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Küba'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

    Ayrıntılar az sonra...

    1. 4.10.2018 12:01
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