Sultanlar’dan farklı zafer
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
OYUNCULAR ÇOK İYİYDİ
A Milli Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İtalyan antrenör, taktiksel açıdan başarılı bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bu maç çok önemliydi. Oyuncularım çok iyi bir performans sergiledi. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu" dedi.
- 3.10.2018
-
Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
-
Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
-
Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Sultanlar’dan farklı zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.