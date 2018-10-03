Sultanlar’dan farklı zafer – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Sultanlar’dan farklı zafer

    Sultanlar’dan farklı zafer

    A Milli Kadın , 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında 'ı 3-0 yendi.

    'nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede ay-yıldızlılarımız, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Organizasyonda 3. maçında 2. galibiyetini alan Filenin Sultanları, puanını 6'ya çıkardı. , gruptaki dördüncü maçında bugün 07.40'ta ile karşılaşacak.

    OYUNCULAR ÇOK İYİYDİ
    A Milli Voleybol Takımı'nın antrenörü , önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İtalyan antrenör, taktiksel açıdan başarılı bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bu maç çok önemliydi. Oyuncularım çok iyi bir performans sergiledi. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu" dedi.
    1. 3.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sultanlar’dan farklı zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN