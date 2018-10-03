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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Guidetti: "Rakibimizi tebrik ediyorum"

    Guidetti: "Rakibimizi tebrik ediyorum"

    A Milli Kadın Takımı Antrenörü Guidetti: "Rakibimizi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Sergiledikleri oyun, bugün çok yüksek bir seviyedeydi"

    2018 FIVB B Grubu dördüncü maçında 'ya 3-0 yenilen A Milli Voleybol Takımı'nın antrenörü , rakip takımı tebrik etti.

    Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan 46 yaşındaki antrenör, İtalya'nın her açıdan üstün bir performans sergilediğini belirterek, "Rakibimizi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum. Sergiledikleri oyun, bugün çok yüksek bir seviyedeydi. Oyunun her bölümünde bizden daha iyiydiler." ifadelerini kullandı.

    Takımın kaptanı Dündar ise galibiyet hedefini gerçekleştiremedikleri için üzgün olduklarını kaydederek, "Karşılaşmayla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Hedef karşılaşmalarımızdan bir tanesiydi. Kötü oynadık. Grubumuzda bir maçımız daha var. Bundan sonraki süreç bizim için gerçekten zor olacak. Umarım bir üst tura yükselmeyi başarırız. Bunun için hala şansımız var." diye konuştu.

    1. 3.10.2018 12:01
    2. Güncelleme: 3.10.2018 14:33
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