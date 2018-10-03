4. Voleybol Mobilya Kupası yarın başlıyor
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Mobilya Kupası yarın başlayacak.
İnegöl Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Eşref Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe, Halkbank ve Maliye Piyango'nun katılacağı kupada maçların 4-6 Ekim tarihlerinde oynanacağını söyledi.
Maçların İnegöl Spor Salonu'nda oynanacağını belirten Yiğit, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.
- 3.10.2018 17:08
- Güncelleme: 3.10.2018 17:45
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
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Comic Yani taraftar farkında değil..
4. Voleybol Mobilya Kupası yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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