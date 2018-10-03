Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Mobilya Kupası yarın başlayacak.
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    4. Voleybol yarın başlıyor

    4. Voleybol Mobilya Kupası yarın başlıyor

    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden 'un ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek yarın başlayacak.

    Kulübü Başkan Vekili Eşref Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, İnegöl Belediyespor, , ve Maliye Piyango'nun katılacağı kupada maçların 4-6 Ekim tarihlerinde oynanacağını söyledi.

    Maçların İnegöl Spor Salonu'nda oynanacağını belirten Yiğit, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti.

    1. 3.10.2018 17:08
    2. Güncelleme: 3.10.2018 17:45
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