A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Voleybol: 2018 Kadınlar

    Voleybol: 2018 <a href="/index/fivb?id=0705993e-fdfb-48fd-acc7-695d718471cc" class="" rel="tag">FIVB</a> Kadınlar <a href="/index/dunya-sampiyonasi?id=c95b4d1b-e062-41f8-a269-4d2036550e36" class="" rel="tag">Dünya Şampiyonası</a>

    A , 2018 B Grubu'ndaki üçüncü maçında 'ı 3-0 yendi.

    A , 2018 B Grubu'ndaki üçüncü maçında 'ı 3-0 yendi.

    'nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

    Organizasyonda 3. maçında 2. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkardı.

    , gruptaki dördüncü maçında yarın TSİ 07.40'ta ile karşılaşacak.

    1. 2.10.2018 13:58
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