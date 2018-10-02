Voleybol: 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Japonya'nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Organizasyonda 3. maçında 2. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkardı.
Türkiye, gruptaki dördüncü maçında yarın TSİ 07.40'ta İtalya ile karşılaşacak.
- 2.10.2018 13:58
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Voleybol: 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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