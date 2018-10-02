A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Japonya'nın Sapporo kentinde yapılan mücadelede milliler, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Organizasyonda 3. maçında 2. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkardı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçında yarın TSİ 07.40'ta İtalya ile karşılaşacak.