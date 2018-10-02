Eğirdir Elmaspor, TOFAŞ'ı ağırlayacak
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda Isparta Eğirdir Elmaspor sezonun ilk maçında kendi sahasında Tofaş Spor Kulübünü ağırlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda Isparta Eğirdir Elmaspor sezonun ilk maçında kendi sahasında Tofaş Spor Kulübünü ağırlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A grubunda mücadele eden Eğirdir Elmaspor ligin ilk maçında Cumartesi günü Eğirdir Kapalı Spor Salonunda Tofaş Spor kulübünü ağırlayacak. Elmaspor bu yıl, 12 transfer yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Kulüp Başkanı Abdullah Turan, "Yönetimi aldığımız günden bu yana çok çalışıyoruz. Kulüpte düzeltilmesi gereken eksikliklerimizi, tesis ve yemek problemlerimizi çözdük. Yeni sezona genç, dinamik bir kadro ile giriyoruz. Mehmet hocamızla yola devam etme kararı aldık. Galatasaray, Alanya Belediye ve Plaj Milli takımından da oyuncularımız var. Bu yıl hedeflerimize ulaşabilecek bir kadro hazırladık. Bu hafta sonu ligde Tofaş Spor kulübü ile ilk maçımıza çıkacağız. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Hafta boyumca iyi hazırlandık, bu maçtan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Tüm halkımızı maçlarımıza bekliyoruz, Biz bir olunca Eğirdir oluyoruz" dedi.
- 2.10.2018 13:56
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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