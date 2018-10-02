2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk maçında Söke Voleybol'la mücadele edecek.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'un filede ilk rakibi Söke

    2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan , ilk maçında 'la mücadele edecek.

    2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan , ilk maçında 'la mücadele edecek.

    Geçen sezon oluşturulan ve Bölgesel Lig'de tüm rakiplerini yenerek 2. Lig'e yükselen Voleybol A Takımı, ligdeki ilk maçını 7 Ekim Pazar günü saat 14.00'da 'a karşı oynayacak. 3'üncü Grup'ta yer alan kırmızı-beyazlı ekibin antrenörü Gökhan Egeli, "Geçen sezon oluşturulan kemik kadro korunarak yapılan transferlerle ekibimizi güçlendirdik. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde yer alan spor salonunda gerçekleştirdik. Yeni sezonda ortaya koyacağımız mücadeleyle Antalyalı voleybolseverleri salona çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

    1. 2.10.2018 11:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'un filede ilk rakibi Söke haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN