Antalyaspor'un filede ilk rakibi Söke
2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk maçında Söke Voleybol'la mücadele edecek.
2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Antalyaspor, ilk maçında Söke Voleybol'la mücadele edecek.
Geçen sezon oluşturulan ve Bölgesel Lig'de tüm rakiplerini yenerek 2. Lig'e yükselen Antalyaspor Voleybol A Takımı, ligdeki ilk maçını 7 Ekim Pazar günü saat 14.00'da Söke Voleybol'a karşı oynayacak. 3'üncü Grup'ta yer alan kırmızı-beyazlı ekibin antrenörü Gökhan Egeli, "Geçen sezon oluşturulan kemik kadro korunarak yapılan transferlerle ekibimizi güçlendirdik. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde yer alan spor salonunda gerçekleştirdik. Yeni sezonda ortaya koyacağımız mücadeleyle Antalyalı voleybolseverleri salona çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- 2.10.2018 11:41
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Antalyaspor'un filede ilk rakibi Söke haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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