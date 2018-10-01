İlk mağlubiyet Çin’den: 3-0 – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    İlk mağlubiyet ’den: 3-0

    İlk mağlubiyet <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a>’den: 3-0
    Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki ikinci maçında 'e 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 25-18, 25-23 ve 25-23'lük setlerle yenik ayrıldı. Milliler, üçüncü maçında yarın saat 10.10'da ile karşılaşacak. Mücadele Spor'dan yayınlanacak. , ilk maçta 'yı 3-0 yenmişti.
    1. 1.10.2018
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