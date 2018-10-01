Anakentspor'da hedef mutlak galibiyet
TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1’inci Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor.
TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor.
Kırmızı-beyazlılar 07 Ekim tarihinde İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek. Hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Başantrenör Fatih Işıldar, hazırlıkların şu ana kadar iyi geçtiğini söyledi.
- 1.10.2018 17:11
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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