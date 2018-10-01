TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1’inci Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Anakentspor'da hedef mutlak galibiyet

    Anakentspor'da hedef mutlak galibiyet

    1’inci Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan , sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor.

    1'inci Lig B Grubu'nda mücadele edecek olan , sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor.

    Kırmızı-beyazlılar 07 Ekim tarihinde İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 'ni konuk edecek. Hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Anakentspor yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Başantrenör Fatih Işıldar, hazırlıkların şu ana kadar iyi geçtiğini söyledi.

    1. 1.10.2018 17:11
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