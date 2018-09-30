A Milliler, Çin'e kaybetti
A Kadın Milli Takımı, FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Çin'e 3-0 mağlup oldu.
Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.
- 30.9.2018 16:58
- Güncelleme: 30.9.2018 17:23
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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