A Milliler, Çin'e kaybetti – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    A Milliler, 'e kaybetti

    A Milliler, Çin'e kaybetti

    A Kadın , Bayanlar B Grubu ikinci maçında 'e 3-0 mağlup oldu.

    'da devam eden Kadınlar 'nda mücadele eden A Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında 'e 3-0 mağlup oldu.

    Milliler, Çin karşısında mücadeleye Cansu, Eda, Zehra, Hande, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadelede rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.
    1. 30.9.2018 16:58
    2. Güncelleme: 30.9.2018 17:23
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