Rota Koleji pasör Şükran'ı transfer etti
TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Rota Koleji, transfer harekatını sürdürüyor.
Turuncu-beyazlı ekip, voleybola Işıkkent altyapısında başlayan daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beylikdüzü takımlarında forma giyen pasör Şükran Hepbayraktar'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç oyuncu Rota Koleji Gaziemir Kampüsü'nde Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.
Şükran'ı uzun süredir takip ettiklerini belirten Aksoy, "Rota Koleji ailesine katkı koyacağına yürekten inanıyoruz. İki genç pasörümüz İrem ve Şükran birlikte güzel bir rekabet yaşayacaklar. Kolej havasında güzel bir takım olduk. Artık sezonun başlamasını bekliyoruzö" dedi.
- 27.9.2018 12:17
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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