Rota Koleji pasör Şükran'ı transfer etti – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    pasör Şükran'ı etti

    1. Ligi'nde mücadele eden , harekatını sürdürüyor.

    Turuncu-beyazlı ekip, voleybola Işıkkent altyapısında başlayan daha sonra ve Beylikdüzü takımlarında forma giyen pasör Şükran Hepbayraktar'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç oyuncu Gaziemir Kampüsü'nde Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

    Şükran'ı uzun süredir takip ettiklerini belirten Aksoy, "Rota Koleji ailesine katkı koyacağına yürekten inanıyoruz. İki genç pasörümüz İrem ve Şükran birlikte güzel bir rekabet yaşayacaklar. Kolej havasında güzel bir takım olduk. Artık sezonun başlamasını bekliyoruzö" dedi.

    1. 27.9.2018 12:17
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