Turuncu-beyazlı ekip, voleybola Işıkkent altyapısında başlayan daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Beylikdüzü takımlarında forma giyen pasör Şükran Hepbayraktar'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç oyuncu Rota Koleji Gaziemir Kampüsü'nde Voleybol Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Şükran'ı uzun süredir takip ettiklerini belirten Aksoy, "Rota Koleji ailesine katkı koyacağına yürekten inanıyoruz. İki genç pasörümüz İrem ve Şükran birlikte güzel bir rekabet yaşayacaklar. Kolej havasında güzel bir takım olduk. Artık sezonun başlamasını bekliyoruzö" dedi.