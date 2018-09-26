Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 5 Ekim'de başlayacak.

Turnuvanın tanıtımı amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, turnuvada Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor, Galatasaray, Arhavi Belediyesi ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ın yer alacağını belirtti.

Voleybol camiasının bu turnuvayı düzenlerken kendilerine kucak açtığını aktaran Okumuş, "Bu turnuvayı düzenleme konusunda elimiz biraz daha kolay futbol turnuvasına göre. Paydaşlar daha açık bu konuda. İyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Dört takımın mücadele edeceği turnuvanın 5-7 Ekim'de gerçekleştirileceğini kaydeden Okumuş, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmaların ücretsiz izlenebileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu da İzmir'de kaliteli voleybol kulüpleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Gençler geleceğimizse onları geleceğe yetiştirmek en büyük görevimiz." dedi.