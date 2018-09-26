Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 5 Ekim'de başlayacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 5 Ekim'de başlayacak.
Turnuvanın tanıtımı amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, turnuvada Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor, Galatasaray, Arhavi Belediyesi ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ın yer alacağını belirtti.
Voleybol camiasının bu turnuvayı düzenlerken kendilerine kucak açtığını aktaran Okumuş, "Bu turnuvayı düzenleme konusunda elimiz biraz daha kolay futbol turnuvasına göre. Paydaşlar daha açık bu konuda. İyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Dört takımın mücadele edeceği turnuvanın 5-7 Ekim'de gerçekleştirileceğini kaydeden Okumuş, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmaların ücretsiz izlenebileceğini sözlerine ekledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu da İzmir'de kaliteli voleybol kulüpleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Gençler geleceğimizse onları geleceğe yetiştirmek en büyük görevimiz." dedi.
- 26.9.2018 13:31
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
4. Always TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.