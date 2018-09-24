TSYD Ankara Şubesi Voleybol Turnuvası başlıyor
Ziraat Bankası, Arhavi Belediyesi, Tokat Belediye Plevne ve Jeopark Kula Belediyesi takımlarının mücadele edeceği kupanın basın toplantısı dernek bahçesinde yapıldı
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin organize ettiği ve yarın başlayacak turnuvanın basın toplantısı yapıldı.
Başkent Voleybol Salonu'nda 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve Ziraat Bankası, Arhavi Belediyespor, Tokat Belediye Plevne ve Jeopark Kula Belediyespor takımlarının katılacağı turnuvanın basın toplantısı, dernek binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski ve genel menajer Kazım Hidayetoğlu, Arhavi Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kavaz, Tokat Belediye Plevene Başantrenörü Reşat Arığ ve Jeopark Kula Belediyespor Başantrenörü Tolgahan Demirbaş ve oyuncuların yanı sıra TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve kulüp temsilcileri, turnuvanın ve yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcı takımlara başarı dileklerinde bulundu.
Turnuvanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne
15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhava Belediyespor
26 Eylül Çarşamba:
13.00 Üçüncülük-dördüncülük maçı
15.00 Final
- 24.9.2018 12:23
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
TSYD Ankara Şubesi Voleybol Turnuvası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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