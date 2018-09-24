Ziraat Bankası, Arhavi Belediyesi, Tokat Belediye Plevne ve Jeopark Kula Belediyesi takımlarının mücadele edeceği kupanın basın toplantısı dernek bahçesinde yapıldı
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    25 Eylül 2018, Salı
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    TSYD Voleybol Turnuvası başlıyor

    TSYD Ankara Şubesi Voleybol Turnuvası başlıyor

    , Arhavi Belediyesi, ve Belediyesi takımlarının mücadele edeceği kupanın basın toplantısı dernek bahçesinde yapıldı

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin organize ettiği ve yarın başlayacak turnuvanın basın toplantısı yapıldı.

    Başkent Voleybol Salonu'nda 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve , Arhavi Belediyespor, ve Belediyespor takımlarının katılacağı turnuvanın basın toplantısı, dernek binasında gerçekleştirildi.

    Toplantıya, Ziraat Bankası Başantrenörü Joshko Milenkoski ve genel menajer Kazım Hidayetoğlu, Arhavi Belediyespor Başantrenörü Ahmet Kavaz, Tokat Belediye Plevene Başantrenörü Reşat Arığ ve Jeopark Kula Belediyespor Başantrenörü Tolgahan Demirbaş ve oyuncuların yanı sıra TSYD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

    TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil ve kulüp temsilcileri, turnuvanın ve yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcı takımlara başarı dileklerinde bulundu.

    Turnuvanın programı şöyle:

    Yarın:

    13.00 Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne

    15.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhava Belediyespor

    26 Eylül Çarşamba:

    13.00 Üçüncülük-dördüncülük maçı

    15.00 Final

    1. 24.9.2018 12:23
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