Halkbank durmuyor – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    durmuyor

    Halkbank durmuyor

    ’un düzenlediği turnuvaya katılan mavi-beyazlılar, Bucuresti’yi 3-2 mağlup ederken; Vojvodina’ya kaybetti.

    Efeler Ligi'nin son şampiyonu unvanına sahip olan , yeni sezona 'da hazırlanıyor. 'un düzenlediği dostluk turnuvasına katılan başkent ekibi, iki karşılaşmaya çıktı. Mavi-beyazlı ekip, ilk maçında karşılaştığı Romanya'nın Bucuresti ekibini 3-2 mağlup etti. Halkbank'ın genç bir kadro ile mücadele ettiği maçta setler 19-25, 25-18, 25-21, 20-25 ve 15-13 sona erdi.

    ABDULLAH DAMGASI
    27, 17 sayı kaydederken; ikinci günde 'ın Vojvodina takımı ile karşı karşıya gelen Halkbank, rakibine mağlup oldu. Son şampiyonun yine genç ağırlıklı bir kadroyla parkeye çıktığı maçın setleri 26-28, 22-25 ve 22-25 sonuçlandı. Vojvodina sınavında da Abdullah Çam (16) ve Efe Bayram (10) en çok sayı kaydeden oyuncular oldular.
    1. 24.9.2018
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