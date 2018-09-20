Çanakkale 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Çanakkale 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı

    Çanakkale 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı

    , 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden , 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

    Çanakkale Belediyespor Başkanı Levent Çetin, kulüp binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sezon hazırlıkları kapsamında, yeni transferler yaparak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

    Semra Özer, Ebru Demir, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu ve Yasemin Yıldırım ile sözleşme imzalayacaklarını belirten Çetin, transferlerin kulübe hayırlı olması dileğinde bulundu.

    Konuşmaların ardından oyuncular, sözleşmelere imza attı.

    1. 20.9.2018 15:55
    2. Güncelleme: 20.9.2018 17:00
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