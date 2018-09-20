Çanakkale 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı
Çanakkale Belediyespor, 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Çanakkale Belediyespor Başkanı Levent Çetin, kulüp binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sezon hazırlıkları kapsamında, yeni transferler yaparak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Semra Özer, Ebru Demir, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu ve Yasemin Yıldırım ile sözleşme imzalayacaklarını belirten Çetin, transferlerin kulübe hayırlı olması dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından oyuncular, sözleşmelere imza attı.
- 20.9.2018 15:55
- Güncelleme: 20.9.2018 17:00
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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