VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu
VakıfBank Spor Kulübü, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da üç yeni voleybol okulu açacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Topluma faydalı birey, Türk voleyboluna yetenekli sporcu yetiştirme amacıyla çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, üç voleybol okulu daha açıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunan beş voleybol okuluna Bursa, Kocaeli ve Ankara Eryaman'da üç yeni okul ekleyen sarı-siyahlılar, geleceğin yıldızlarını aramaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yeni okulların 22 Eylül Cumartesi günü faaliyete başlayacağı ve 2004-2011 doğumlu kız çocuklarının eğitim alacağı belirtildi.
Sarı-siyahlıların yeni açılan voleybol okullarının yanı sıra İstanbul'da Ataşehir ve Üsküdar, İzmir'de Güzelbahçe ve Işıkkent, Ankara'da ise Batıkent'te bulunan beş voleybol okulunda da faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
VakıfBank Voleybol Okulları'nda öğrencilere temel voleybol bilgisi başta olmak üzere fiziki, teknik ve mental eğitimler verileceği bildirildi. Eğitimlerin ardından başarılı olan sporcuların, başta VakıfBank altyapısı olmak üzere Türk voleyboluna kazandırılacağı vurgulandı.
- 19.9.2018 11:53
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Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
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umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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