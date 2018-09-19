VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    'tan üç yeni voleybol okulu

    VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu

    Spor Kulübü, , ve 'da üç yeni voleybol okulu açacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Topluma faydalı birey, Türk voleyboluna yetenekli sporcu yetiştirme amacıyla çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, üç voleybol okulu daha açıyor. Ankara, ve 'da bulunan beş voleybol okuluna Bursa, Kocaeli ve Ankara Eryaman'da üç yeni okul ekleyen sarı-siyahlılar, geleceğin yıldızlarını aramaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, yeni okulların 22 Eylül Cumartesi günü faaliyete başlayacağı ve 2004-2011 doğumlu kız çocuklarının eğitim alacağı belirtildi.

    Sarı-siyahlıların yeni açılan voleybol okullarının yanı sıra İstanbul'da ve Üsküdar, İzmir'de Güzelbahçe ve Işıkkent, Ankara'da ise Batıkent'te bulunan beş voleybol okulunda da faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

    VakıfBank Voleybol Okulları'nda öğrencilere temel voleybol bilgisi başta olmak üzere fiziki, teknik ve mental eğitimler verileceği bildirildi. Eğitimlerin ardından başarılı olan sporcuların, başta VakıfBank altyapısı olmak üzere Türk voleyboluna kazandırılacağı vurgulandı.

    1. 19.9.2018 11:53
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