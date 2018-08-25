Sultanlar Rusya’yı devirdi – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Sultanlar ’yı devirdi

    Sultanlar Rusya’yı devirdi
    A Milli Takımı, 2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Gloria Cup'daki ikinci maçında Rusya'yı 3-1 yendi. 108 dakika süren mücadelenin setleri ise; 25-23, 25-21,18-25 ve 25-15 sona erdi. Grupta 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen sultanların bugünkü rakibi sonuncu İtalya.
    1. 25.8.2018
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