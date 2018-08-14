Gözler bir kez daha kupada
Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak.
Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaşılan organizasyonda dördüncü kez yer alınacağı belirtildi. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Vakıfbank'ın doğrudan yer alacağı organizasyon için Eczacıbaşı'na özel davet gönderildi. Şampiyonada, Brezilya'dan Minas Tenis Clube ve Dentil Paria Clube ile Fransa'dan Volero La Cannet ekipleri de mücadele edecek. Organizasyona katılacak diğer takımlar ise ilerleyen günlerde netleşecek. Yeni sezona hazırlanan Eczacıbaşı, kadrosuna Güney Koreli yıldız Yeon-Koung Kim ve ABD'li milli oyuncu Lauren Gibbemeyer'i katmıştı. İç transferde de Dilara Bağcı'yı 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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