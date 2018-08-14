Gözler bir kez daha kupada – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Gözler bir kez daha kupada

    Gözler bir kez daha kupada

    , 4-9 Aralık tarihlerinde 'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak.

    , 4-9 Aralık tarihlerinde 'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaşılan organizasyonda dördüncü kez yer alınacağı belirtildi. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Vakıfbank'ın doğrudan yer alacağı organizasyon için Eczacıbaşı'na özel davet gönderildi. Şampiyonada, 'dan Minas Tenis Clube ve Dentil Paria Clube ile 'dan Volero La Cannet ekipleri de mücadele edecek. Organizasyona katılacak diğer takımlar ise ilerleyen günlerde netleşecek. Yeni sezona hazırlanan Eczacıbaşı, kadrosuna Güney Koreli yıldız Yeon-Koung Kim ve ABD'li milli oyuncu Lauren Gibbemeyer'i katmıştı. İç transferde de Dilara Bağcı'yı 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştı.

    1. 14.8.2018
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