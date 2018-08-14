Berkant İnegöl’e imzayı attı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Berkant İnegöl’e imzayı attı

    Berkant İnegöl’e imzayı attı

    ekibinin, ’den kiraladığı genç pasör , “Kendimi geliştirebileceğim için buraya geldim” dedi

    Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden , 'den pasör 'yı transfer etti. Güzel bir sezon temennisinde bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de de kalabilirdim ama buraya gelmeyi tercih ettim. Burada bana olumlu şartlar sunuldu. Gelecek planlamamızı yaptık. Ben bu sene burada kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Törende konuşan İnegöl Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Altuntepe, Berkant'ın takıma katkı sağlayacağından emin olduklarını kaydederek, "Gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Milli takımda da forma giymiş ve geçen yıl Bornova Anadolu Lisesi takımında oynamış bir oyuncuyu aldık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    1. 14.8.2018
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