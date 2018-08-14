Berkant İnegöl’e imzayı attı
Bursa ekibinin, Fenerbahçe’den kiraladığı genç pasör Berkant Hızarcı, “Kendimi geliştirebileceğim için buraya geldim” dedi
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe'den pasör Berkant Hızarcı'yı transfer etti. Güzel bir sezon temennisinde bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de de kalabilirdim ama buraya gelmeyi tercih ettim. Burada bana olumlu şartlar sunuldu. Gelecek planlamamızı yaptık. Ben bu sene burada kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Törende konuşan İnegöl Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Altuntepe, Berkant'ın takıma katkı sağlayacağından emin olduklarını kaydederek, "Gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Milli takımda da forma giymiş ve geçen yıl Bornova Anadolu Lisesi takımında oynamış bir oyuncuyu aldık. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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