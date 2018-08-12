A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    A , 'ya mağlup oldu

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu

    'da düzenlenecek FIVB hazırlıkları kapsamında 'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen hazırlık turnuvasına katılan A , üçüncülük maçında 'ya 3-1 mağlup oldu.

    'da düzenlenecek FIVB hazırlıkları kapsamında 'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen hazırlık turnuvasına katılan A , üçüncülük maçında 'ya 3-1 mağlup oldu.
    Eindhoven şehrindeki Sportcentrum'da oynanan mücadelede , rakibine 21-25, 22-25, 25-22 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup olarak, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasını 4'üncü sırada tamamladı.

    SALON: Sportcentrum
    TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Meliha, Tuğba, Beyza, Cansu, Simge (L) (Şeyma, Hande, Meryem, Gizem (L), Cansu Aydınoğulları, Aslı)
    İTALYA: Malinov, Danesi, Bosetti, Egonu, Chirichella, Sylla, De Gennaro (L) (Pietrini)
    SETLER: 21-25, 22-25, 25-22, 16-25
    SÜRE: 98 dakika (25, 26, 27, 20)

    1. 12.8.2018 19:07
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