A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu
Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Eindhoven şehrindeki Sportcentrum'da oynanan mücadelede Türkiye, rakibine 21-25, 22-25, 25-22 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup olarak, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasını 4'üncü sırada tamamladı.
SALON: Sportcentrum
TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Meliha, Tuğba, Beyza, Cansu, Simge (L) (Şeyma, Hande, Meryem, Gizem (L), Cansu Aydınoğulları, Aslı)
İTALYA: Malinov, Danesi, Bosetti, Egonu, Chirichella, Sylla, De Gennaro (L) (Pietrini)
SETLER: 21-25, 22-25, 25-22, 16-25
SÜRE: 98 dakika (25, 26, 27, 20)
- 12.8.2018 19:07
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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