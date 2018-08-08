Voleybolda fikstür çekildi – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Voleybolda fikstür çekildi

    Voleybolda fikstür çekildi
    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve 'nin 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi. 'nde ilk devre maçları 14 Ekim'de başlayacak ve 16 Aralık'ta sona erecek. 6 Ocak 2019'da başlayacak olan ikinci yarının ardından sezon playoff maçları ile mayısta tamamlanacak. Kadınlarda ilk yarı 3 Kasım'da başlayıp, 26 Aralık'ta bitecek. 13 Ocak 2019'da başlayacak olan sezonun ikinci devresi de mayısta p
    1. 8.8.2018
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