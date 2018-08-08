Voleybolda bir transfer daha
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Voleybolda bir daha

    Voleybolda bir <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> daha

    Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden , ’u kadrosuna kattı.

    , geçtiğimiz sezon 'da forma giyen 'Libero' ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninin ardından bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, yapılan transferlerle daha iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yeni ise yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.


    Voleybola Ziraat Bankası alt yapısında başlayan 29 yaşındaki deneyimli sporcu, sırasıyla Ankara TED Koleji, , Palandöken Belediyespor, , BYZ, MSK Urfa ve 'da oynadı. Durmuş ayrıca, Yıldız ve Genç Milli takım formasını giyme başarısını gösterdi.

    1. 8.8.2018 11:18
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