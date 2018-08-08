Voleybolda bir transfer daha
Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Metin Durmuş’u kadrosuna kattı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Arhavi Belediyespor'da forma giyen 'Libero' Metin Durmuş ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde yapılan imza töreninin ardından bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, yapılan transferlerle daha iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yeni transfer Metin Durmuş ise yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.
Voleybola Ziraat Bankası alt yapısında başlayan 29 yaşındaki deneyimli sporcu, sırasıyla Ankara TED Koleji, İnegöl Belediyespor, Palandöken Belediyespor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Adana BYZ, MSK Urfa ve Arhavi Belediyespor'da oynadı. Durmuş ayrıca, Yıldız ve Genç Milli takım formasını giyme başarısını gösterdi.
- 8.8.2018 11:18
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Serkan Reçber görevi bıraktı
Toplam 2
Yorum
Nurettin ERYILMAZ Zaten Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların Fenerbahçe tarafından alınmasından kıllanmıştım.
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Toplam 12
Yorum
Şükrü baba Yahu kardeşim Alperden santrafor ,golcü mü olur be.Hiç mi kafanız basmıyor.Aykutun basmıyordu.Bu Cocunun hiç kafası yokmuş.Yazıklar olsun.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 12
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Mustafa Fenerbahçe, eğer ikinci yarıdaki gibi oynarsa değil kazanmak gol bile atamaz. İkinci maçta gol yemeyip erkenden goller atması lazım
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