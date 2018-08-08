Filede rakip Hollanda – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Filede rakip

    Filede rakip Hollanda
    Dünya ?Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren , Rabobank Super Series Turnuvası'nda bugün ilk maçına çıkacak. Ayyıldızlılar saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada ev sahibi ile kozlarını paylaşacak. Milliler, yarın , perşembe de ile karşılaşacak.
    1. 8.8.2018
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