Salihli’nin sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Salihli’nin sultanları hazırlıklarına başladı

    Salihli’nin sultanları yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi ekiplerinden , hazırlıklarına başladı.

    İlk antrenmanını 'nda Baş Antrenör Kürşad Çetin ve yardımcı antrenörler Murat Benekli, Çağlar Çiftçioğlu, Burak Girişgün ile Kadriye Ateş yönetiminde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, adaptasyon, kuvvet antrenmanı, aerobik ve kros çalışması yaptı.


    hazırlıklarına başladıklarını ifade eden baş antrenör Çetin, antrenmana 5'i altyapıdan olmak üzere toplam 14 sporcunun katıldığını söyledi. Günde çift antrenman yapacaklarını ifade eden Çetin, antrenmanları ise Fevzi Tüzünalp Parkı ile Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti. İyi bir hazırlık dönemi geçirip sezona bomba gibi girmek istediklerini dile getiren Çetin, amaçlarının Bayanlar Voleybol 1.Ligi'nde Salihli fırtınası estirmek olacağını vurguladı.


    Baş Antrenör Çetin, yeni sezon öncesi tüm kulüplere sakatlıksız bir sezon diledi.

    1. 7.8.2018 11:45
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