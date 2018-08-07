Bozüyük Belediyesi İdman Yurduspor yeni sezona başladı

Bayanlar Voleybol 2. Liginde başarılı bir sezona imza atan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kadın voleybol takımı, yeni transferlerin tanıtıldığı tören ile yeni sezona başladı.

Düzenlenen törende takıma yeni katılan oyuncular tek tek tanıtılırken, törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kulüp Başkanı Veli Çelik; "İlçemizde yer alan 600 lisanslı sporcu ile çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kulübümüz, ilçemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bugün burada kadın voleybol takımımızın yeni sezon açılışı için toplanmış olmamız vesilesi ile takımımıza yeni katılan sporcularımıza başarılar diliyorum.

Bu yolda bizlere destek veren başta Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ve bölgemizde ticaret ve sanayiye yön veren değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Devamında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise "Öncelikle yeni sezonumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kulübünün kuruluş amacı ilçemizde bulunan çocuklarımızı ilgi duydukları spor alanında yetiştirmek ve onları geleceğe hazırlamak olmuştur. Bugün kulüpte bulunan 600 sporcunun yanı sıra belediyemiz yaz spor okullarında 3 bini aşkın çocuğumuz yer almaktadır. Bugün burada yeni sezona başlayan bayan voleybol takımımıza başarılar diliyorum.

Bu yıl hedefimiz şampiyonluk ve 1. Lige çıkmak olacaktır" dedi.

Bozüyük'te inşaatı devam eden bin 500 kişilik yeni kapalı spor salonunun çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Bakıcı, bir diğer sezon maçlarına orada devam edileceğini belirtti.

Programın sonunda takıma yeni katılan sporcular ile birlikte Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kadın voleybol takımı törene katılan konuklara tanıtılırken, son olarak kulübe destek veren iş adamlarına, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Kulüp Başkanı Veli Çelik tarafından plaket takdim edildi.

