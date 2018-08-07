Bozüyük Belediyesi İdman Yurduspor yeni sezona başladı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kadın voleybol takımı düzenlenen açılış töreniyle yeni sezona 'merhaba' dedi.
Bayanlar Voleybol 2. Liginde başarılı bir sezona imza atan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kadın voleybol takımı, yeni transferlerin tanıtıldığı tören ile yeni sezona başladı.
Düzenlenen törende takıma yeni katılan oyuncular tek tek tanıtılırken, törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kulüp Başkanı Veli Çelik; "İlçemizde yer alan 600 lisanslı sporcu ile çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kulübümüz, ilçemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bugün burada kadın voleybol takımımızın yeni sezon açılışı için toplanmış olmamız vesilesi ile takımımıza yeni katılan sporcularımıza başarılar diliyorum.
Bu yolda bizlere destek veren başta Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ve bölgemizde ticaret ve sanayiye yön veren değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Devamında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise "Öncelikle yeni sezonumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kulübünün kuruluş amacı ilçemizde bulunan çocuklarımızı ilgi duydukları spor alanında yetiştirmek ve onları geleceğe hazırlamak olmuştur. Bugün kulüpte bulunan 600 sporcunun yanı sıra belediyemiz yaz spor okullarında 3 bini aşkın çocuğumuz yer almaktadır. Bugün burada yeni sezona başlayan bayan voleybol takımımıza başarılar diliyorum.
Bu yıl hedefimiz şampiyonluk ve 1. Lige çıkmak olacaktır" dedi.
Bozüyük'te inşaatı devam eden bin 500 kişilik yeni kapalı spor salonunun çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Bakıcı, bir diğer sezon maçlarına orada devam edileceğini belirtti.
Programın sonunda takıma yeni katılan sporcular ile birlikte Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kadın voleybol takımı törene katılan konuklara tanıtılırken, son olarak kulübe destek veren iş adamlarına, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Kulüp Başkanı Veli Çelik tarafından plaket takdim edildi.
- 7.8.2018 10:33
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Phillip Cocu: Benfica'dan korkmuyoruz
Toplam 4
Yorum
TCelcius Korkudan ödünüz kopuyorda işinize gelmiyor itiraf etmek kimin ruhuyla sahada olacaksınız bilmem ama BENFİCA ruhunuzu düdükleyecek o garanti.
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Zargo Toure ısınıyor
Toplam 1
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makber unal hoca kendını bıtırmek ıstemıyorsan basaksefır macından mustafa akbaşı kesersın..bu adam nasıl futbolcu oldu
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşıyor!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR 18 Takıma , sol bek, stoper, ve bir forvet alamaz isek yine verem bahçe olmaya devam edeceğiz, BAŞKANDAN RİCAMIZ BU İŞİ KISA SÜREDE ÇÖZMES,
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