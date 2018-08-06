Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kandıra'nınCebeci Sahili'nde Erkekler Plaj Turnuvası düzenlendi. İki gün süren turnuva Türkiye'nin çeşitli illerindeki sporcular tarafındanbüyük ilgi gördü. 2'şer kişilik takımlardan oluşan turnuvada 32 takım yer aldı. Tek set üzerinden eleme usulüyle oynanan turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvanın sonunda Oğuz Acar ve Hasan Uzun ikilisi şampiyon oldu.



Cebeci Sahili'nde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynandı. Final maçı sonrası gerçekleşen ödül törenine Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kartepe Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Cebeci Muhtarı Gürkan Durmuş, büyükşehir yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı. Sıcak havalara rağmen protokol ve voleybol severler, sporcuları yalnız bırakmadı. 2 gün boyunca oynanan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.



Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Plaj Futbol Ligi ve Kandıra Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Plaj Futbolu Ligi Kocaeli Etabı'nda dörtlü final heyecanı yaşandı. Kandıra Park Bahçeler, Kocaelispor, Yuvacıkspor ve Üçyoldoğuspor'un yer aldığı dörtlü final sonunda Yuvacıkspor şampiyon oldu. Turnuvayı şampiyon bitiren Yuvacıkspor, TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek.



12 takımın yer aldığı ligde 180 sporcu yer aldı. Grup maçlarında oynanan ve ön eleme olarak değerlendirilen 12 maçta 95 gol atıldı. Dörtlü finalde oynanan 6 maçta ise toplam 56 gol atıldı. Turnuvayı namağlup tamamlayan ve şampiyon olan Yuvacıkspor takımına şampiyonluk kupasını TFF Sakarya Bölge Müdürü Ferruh Sezgin takdim etti. Turnuvayı şampiyon bitiren Yuvacıkspor TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek.