Minikler tarih yazdı – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Minikler tarih yazdı

    Minikler tarih yazdı

    Sırbıstan’da düzenlenen U16 Bayanlar ’nda, ev sahibini mağlup eden ay-yıldızlılar şampiyonluğa uzandı

    SIRBİSTAN'IN Sombor şehrinde düzenlenen U16 Bayanlar 'nda mücadele eden Altı Bayan , mağlup ederek şampiyon oldu. Millilerimiz, Mostonga Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ev sahibini 19-25, 25-15, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek namağlup şampiyonluk sevincini yaşadı. Bu sonucun ardından 16 Yaş Altı Takımımız, bu yaş kategorisinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki toplamda 6. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca; 16 Yaş Altı Bayan Milli Takımımız, Balkan Şampiyonası'nda oynadığı 5 karşılaşmadan galip ayrılırken; turnuva boyunca rakiplerine yalnızca 1 set verdi. Millilerimizden Pelin Ertokay turnuvanın "En Değerli Oyuncusu", Özge Aslanalp "En İyi Pasör", Yasemin Narlıoğlu ise; turnuvanın "En İyi Libero" ödülünün sahibi oldu.
    1. 5.8.2018
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